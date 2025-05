Wer in der Nähe von Flughäfen wohnt, kann es sehen und manchmal auch riechen: Es kommt einiges an Schadstoffen aus den Triebwerken. Über das Sichtbare, die Kondensstreifen, wird häufiger gesprochen, nicht nur in wilden Chemtrail-Fantasien von unbelehrbaren Verschwörungsanhängern, sondern auch ganz ernsthaft – vor allem über die Klimafolgen dieser Streifen. Das Unsichtbare, die vielen kleinen Partikel, die ein Triebwerk ausstößt, wird seltener thematisiert. Und wenn, dann am ehesten noch der Ruß, der den Antrieb verlässt.