Die Konfrontation zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den USA und der Trump-Regierung erreicht praktisch täglich neue Höhepunkte. Die Elite-Universität Harvard zieht vor Gericht. Die Forschungslandschaft in den USA ist massiv bedroht. Soll Deutschland das als Chance nutzen? Es gibt bereits erste Initiativen auf Länderebene oder einzelner Forschungseinrichtungen. Jetzt hat SPD Chef Lars Klingbeil den Vorschlag gemacht, Mittel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur zu nutzen, um gezielt Forschende aus den Vereinigten Staaten anzuwerben. "Wir gehen in die Offensive, um Wissenschaftler zu uns zu holen, die sich in den USA unter Trump nicht mehr wohlfühlen", sagte Klingbeil den Zeitungen der Funke Mediengruppe.