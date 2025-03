2023 Talbrücke Rahmede abgerissen. 2024 Brückenzug C der Carolabrücke eingestürzt. Es sind die Extrembeispiele aus den vergangenen beiden Jahren. Als Bauwerke stehen sie nicht mehr. Aber als Sinnbilder für eines der größten Probleme bei der Instandhaltung von Brücken: Wie erkenne ich Schäden, bevor sie so stark sind, dass es zu spät ist – oder zumindest so stark sind, dass eine Sanierung über die Maßen aufwändig und teuer wird? Letzteres gilt für viele Brücken in Deutschland.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Rolf Vennenbernd Brückeninspektionen verlaufen bisher nach einem strengen Protokoll, der DIN-Norm 1076. Aber sie finden im Prinzip nur von außen statt. Inspekteure klopfen zum Beispiel mit kleinen Hämmern gegen Steine oder Beton und hören, ob sich Hohlräume gebildet haben. Wenn auf diese Weise Schäden erkannt werden, sind sie meist schon sehr groß. Besser wäre es, man könnte in das Bauwerk und sogar in den Beton hineinsehen, hineinhorchen, hineinfühlen. Wenn über 68 Prozent der Spannglieder einer Spannbetonbrücke stark geschädigt sind wie an der Bruchstelle des Carolabrückenzuges C, dann ist es offensichtlich zu spät. Wenn man aber schon die ersten gerissenen Spannstähle registriert, dann kann noch ganz ruhig reagiert und ausgebessert werden.

Sensoren können viele Schäden wahrnehmen

Menschliche Inspekteure können das Reißen einzelner Stahlseile nicht wahrnehmen. Sensoren aber schon. "Infolge des Reißens ergibt sich ein akustisches Signal", sagt Bauingenieur Max Herbers von der TU Dresden, "und über Mikrofone, die man an den Brücken installiert – das nennt sich dann Schallemissionsmonitoring – kann man diese akustischen Signale dann auch detektieren." Und so gibt es laut Herbers bei den heute vorherrschenden Brückenbauweisen für nahezu jeden typischen Schaden passende Sensoren. Trag- und Verformungsverhalten, Dehnungen, Beschleunigungen – alles kann gemessen werden. Die Brücken müssen dafür aber eben mit Sensoren ausgestattet werden, und man muss die so erhobenen Daten sinnvoll und "wahrheitsgetreu" auswerten können.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Genau da setzt das seit 2022 laufende Projekt IDA-KI an. Koordiniert wird es vom Institut für Massivbau der TU Dresden. Max Herbers ist der Projektleiter. Die Datenmengen, die anfallen, wenn viele Brückensensoren installiert sind, kann man nicht mehr manuell verarbeiten, sagt Herbers. Dazu brauche man maschinelle Auswerteverfahren und Algorithmen. Diese gebe es zwar, aber sie seien noch zu theoretisch und ließen einige Umwelteinflüsse, denen jedes Bauwerk unterschiedlich ausgesetzt ist, außer Betracht, wie zum Beispiel Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen im Tages- und Jahresverlauf. "Deswegen gibt es noch keine Validierung von diesen in der Theorie erprobten Ansätzen", sagt Max Herbers.

Anlage in Bautzen: Brücke zwischen digitaler und realer Welt