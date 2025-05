Aber es dürfte in der internationalen Forschung wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis das für alle Ethnien funktioniert. Und das wirft natürlich Fragen auf. Zum Beispiel, ob so eine Technologie dann in der Forensik eigesetzt werden kann und sollte.

Erweiterte DNA-Analytik in Deutschland

Bildrechte: MDR / Hochschule Mittweida Dirk Labudde ist Forensik-Professor an der Hochschule Mittweida. Natürlich gebe es Einsatzzwecke, wo das sehr nützlich ist, sagt er, zum Beispiel wenn das Opfer eines Tötungsdelikts nicht mehr identifiziert werden kann: "Ich finde eine skelettierte Leiche, und ich möchte sozusagen als letzte Möglichkeit ein Gesicht wiederherstellen. Da hilft uns die DNA-Phänotypisierung effektiv weiter."



Andererseits kann man sich auf diese Art nicht nur Opfern, sondern auch möglichen Tätern nähern, wenn DNA vorhanden ist. Seit 2019 dürfen in Deutschland äußerliche Merkmale wie Haut-, Augen- und Haarfarbe sowie das ungefähre Alter einer unbekannten Person aus der DNA ermittelt werden, wenn es verhältnismäßig ist und wenn alle anderen Methoden zur Identifizierung gescheitert sind.

Nicht alles, was in der DNA steckt, darf ermittelt werden

Es gibt allerdings Grenzen. Nicht alles, was man anhand der DNA ermitteln könnte, ist in Deutschland erlaubt. Dirk Labudde betrachtet das mit einem weinenden und einem lachenden Auge, wie er sagt. "Auf der einen Seite blutet einem das Herz, weil da noch ganz viele andere Sachen draufstehen auf der DNA, zumindest statistisch." Zum Beispiel eben die Gesichtsstrukturen. "Da wäre es natürlich für den ein oder anderen Fall super, wenn man das hätte", sagt Labudde, "aber ich verstehe und finde auch gut, dass wir es geregelt haben."

Besonders mit Blick auf die ethnische Herkunft, die man aus der DNA ebenfalls abschätzen kann. Dabei gehe es dann auch um Diskriminierung. "Wir würden also dann sagen, wir suchen eine Person mit schwarzen Haaren, schwarzen Augen, dunkler Hautfarbe", nennt Labudde ein mögliches Beispiel. "Damit würden wir eine ganze Gruppe von Menschen unter Generalverdacht stellen." Und dann sei immer die Frage, was in der Gesellschaft passiert. "Ich denke, wir haben eine gute Lösung für Deutschland gefunden", meint der Forensiker mit Blick auf die gesteckten Grenzen.

Historische Forschung mit DNA macht Freude

Unverfänglicher, deshalb freudvoller und extrem spannend sind erweiterte DNA-Analysen, wenn sie sich auf längst tote historische Personen beziehen. "Ja, klar, ist das spannend", sagt Dirk Labudde und erinnert sich an drei Beispiele aus seiner Arbeit. "Einmal haben wir den ältesten Fund aus Österreich rekonstruiert. Wir hatten den Schädel und haben dann so eine klassische Weichteil-Gesichtsrekonstruktion gemacht. Das Gleiche haben wir in Leipzig für die Paulinerkirche gemacht. Und dann auch mal für Australien, das waren ein Junge und ein Mädchen, die waren Perlentaucher."

Wir haben unterm Strich ein bisschen Pipi in den Augen. Dirk Labudde

Man sei durch solche Rekonstruktionen immer noch ein bisschen näher dran an historischen Artefakten wie gefundenen Schädeln oder Knochen, sagt der Forensiker. "Das ist schon spektakulär. Und wir haben unterm Strich ein bisschen Pipi in den Augen, wenn du den Toten wieder ein Gesicht gibst."

DNA-Forschung: Fluch oder Segen?