Gift fasziniert, sagt William Hayes. Der Biologe von der Loma Linda University in Kalifornien forscht seit langem an Klapperschlangen und empfiehlt einen umfassenderen Blick auf Toxine. Er erklärt: "Bislang basierte unser Verständnis von Gift, Giftabgabesystemen und giftigen Organismen ausschließlich auf Tieren, die nur einen winzigen Bruchteil der Organismen ausmachen, bei denen wir nach sinnvollen Werkzeugen und Heilmitteln suchen könnten." Diese begrenzte Sicht auf die toxische Welt schränke die Suche nach lebensrettenden Mitteln ein – sie wurden in der Vergangenheit oft im Zusammenhang mit Giftforschung gefunden.

In einer neuen Studie hat der Biologe seine Ergebnisse zusammengefasst. So injizieren Pflanzen über Stacheln, Dornen und Brennhaare Giftstoffe in Tiere. Hayes und seine Kollegen beschreiben auch Pilze, die mittels verschiedener Wege – wie etwa klebrigen Kugeln – Würmer erbeuten. Doch auch deutlich kleinere Organismen wie Bakterien und Viren haben Wege gefunden, Toxine über Wirtszellen und Wunden in ihre Ziele zu injizieren. Selbst Einzeller nutzen Gifte, um Mikroalgen zu betäuben.