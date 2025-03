Die Studie "A new level of RNA-based plant protection: dsRNAs designed from functionally characterized siRNAs highly effective against Cucumber mosaic virus" ist im Fachjournal "Nucleic Acids Research" erschienen und wurde von der Redaktion als "Breakthrough Article" eingeordnet – ein Label, was nur wenige Prozent der veröffentlichten Artikel in der Zeitschrift erhalten.