Hafer ist beliebt. Ob als Porridge zum Frühstück, als Haferdrink in Müsli und Kaffee oder als Hafercuisine in der Soße vom Mittagessen. Eine wachsende Fangemeinde schätzt die alte Getreidesorte als Grundnahrungsmittel und Alternative zu Milchprodukten. Einziger Wermutstropfen: Die Eiweiße im Hafer, die sogenannten Proteine, sind nicht gut löslich. Sie setzen sich schnell ab am Grund der Hafermilch und lassen sich nicht gut aufschäumen. Doch das wollen Lebensmitteltechniker der Hochschule Anhalt in Köthen jetzt ändern.