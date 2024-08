Bildrechte: Dr. Thomas Günther / LIAG-Institut für Angewandte Geophysik

Die Messflüge sind Teil des Forschungsprojekts DESMEX-REAL. Ziel ist die Einrichtung eines sogenannten Reallabors in der "Altbergbauregion Oberharz". In dem Projekt werden neuste geophysikalische Messmethoden zur effizienten Erkundung von mineralischen Rohstoffvorkommen mit Archivdaten des früheren Bergbaus im Oberharz kombiniert. Eine LIAG-Auswertungssoftware erstellt dabei auf Basis der gemessenen Daten dreidimensionale Modelle der elektrischen Leitfähigkeit. Diese können Hinweise auf "Vererzungen" im Untergrund bis in eine Tiefe von zirka einem Kilometer geben.