Halos sind faszinierende Leuchterscheinungen am Himmel. Der Halo auf dem Foto oben leuchtete am Mittwoch (7. Mai 2025) im Westen über dem Osendorfer See in Halle. Es gibt Halos in verschiedenen Varianten. Allen gleich ist, dass sie gar nicht an den Himmelskörpern entstehen, um die sie strahlen, sondern erst auf der Erde – abgesehen vom Halo einer Sonnenfinsternis, aber dazu später mehr. Halos erscheinen meist als leuchtende Ringe um die Sonne. In Mitteldeutschland gibt es sie zum Beispiel im Winter regelmäßig als sogenannte Eisnebelhalos im Erzgebirge. Es sind "Erscheinungen, die durch Lichtbrechungen an Eiskristallen stattfinden", erzählt Claudia Hinz vom Deutschen Wetterdienst in Sachsen im Interview mit MDR WISSEN.