Einige früher vergebene wissenschaftliche Namen stehen heute in der Kritik, weil sie etwa nach umstrittenen Personen oder kolonialen Ortsbezeichnungen benannt sind. Hunderttausende Namen könnten laut ICZN betroffen sein. Das Gremium lehnt eine Umbenennung aus ethischen Gründen mit Verweis auf international geltende Regeln aber ab. Man verstehe, dass manche Namen Anstoß erregen könnten, Priorität habe aber eine universelle und stabile Nomenklatur, damit es keine Verwirrung gebe, sagte Whitmore. "Es ist nicht unsere Aufgabe, darüber zu urteilen, ob Namen beleidigend oder ethisch nicht vertretbar sind, denn das ist eine sehr subjektive und persönliche Angelegenheit."



Der umstrittene Hitler-Käfer ist übrigens ein etwa fünf Millimeter langer, brauner, räuberischer Laufkäfer ohne Augen. Er lebt in Höhlen in Slowenien und wurde 1937 von dem österreichischen Käfersammler Oskar Scheibel entdeckt, der ihn nach dem damaligen deutschen NS-"Führer" und Reichskanzler Adolf Hitler benannte. Andere bekannte Beispiele für umstrittene wissenschaftliche Tiernamen sind der Dinosaurier Dysalotosaurus lettowvorbecki, benannt nach dem Kommandeur der deutschen Kolonialtruppen in Deutsch-Ostafrika (1914 bis 1918) Paul von Lettow-Vorbeck oder der Mussolini-Falter, der an den früheren italienischen Diktator Benito Mussolini erinnert.