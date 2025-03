"Wir sind da breit aufgestellt. Die Erfindungen gehen von Quellcode, den man nicht so gut zeigen kann, bis hin zu Dingen, die man früher oder später im Alltag wiederfindet", sagt Tino Rhein von "Paton", dem Landespatentzentrum Thüringen. Er wird in der kommenden Woche die Ausstellung begleiten. Die Thüringer teilen sich einen Stand mit den Hochschulen von Sachsen-Anhalt. Rheins Aufgabe dort: Industriepartner für die Patente der staatlichen Forscher finden. "Erfahrungsgemäß gibt es bei einer so großen Messe zwei bis drei Gespräche, bei denen man weiß, da wird später mal etwas draus."