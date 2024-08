Das amerikanisch-ungarische Forscherteam untersuchte anhand von Hunde-Hirnstammproben einen bestimmten Abschnitt des GTF2I-Gens, der die Chromatin-Struktur beeinflusst und Unterschiede in der Ausprägung der Gene verursacht. Die Studie ergab, dass die alten und modernen Varianten von GTF2I die Chromatinschleife – also die Verdichtung der Chromatinstruktur durch Schleifenbildung – unterschiedlich beeinflussen. Während sich bei Hunden keine DNA-Schleifen im Chromatin bildeten, seien diese bei Wölfen vorhanden. Den Forschern zufolge könnte dieser Umstand die Unterschiede im Sozialverhalten von Hunden und Wölfen erklären. Die Studienautoren fanden zudem Hinweise auf eine "faszinierende molekulare Konvergenz" – also Übereinstimmung zwischen jenen Genen, die für das hypersoziale Verhalten bei Hunden und das menschliche Williams-Beuren-Syndrom verantwortlich sind, das mit einem erhöhten Sozialverhalten und extremer Freundlichkeit einhergeht. Der freundliche Hund ist eben auch nur [wie] ein Mensch!