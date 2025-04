Seismologie Erdgasförderung und Bergbau rufen Erdbeben in Deutschland hervor

07. April 2025, 08:47 Uhr

Das Erdbeben in Norddeutschland am 1. April war ein sogenanntes induziertes Beben, also kein natürliches. Auch in Mitteldeutschland kommen solche Beben recht häufig vor. In Norddeutschland geht das auf die Erdgasförderung zurück, in Mitteldeutschland meist auf den Bergbau.