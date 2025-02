Eine neue Studie unter Leitung der Australian National University zeigt nun am Beispiel von Östlichen Moskitofischen, dass auch die sexuelle Selektion zur Entwicklung der Intelligenz beigetragen haben könnte. Das Team um Ivan Vinogradov konfrontierte männliche Exemplare der auch Silber-Kärpfling genannten Fische mit verschiedenen Aufgaben. So sollten sie den Weg aus einem Labyrinth erkennen, Barrieren aus transparentem Plexiglas umschwimmen und sich an verschiedene farbige Flecken erinnern.