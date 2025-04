Grundlage des Systems ist eine Brille mit Videokamera und integrierten RGB-D-Sensoren. Die blinde Person gibt zunächst ihr Ziel per Sprachbefehl an. KI-Algorithmen verarbeiten dann die visuellen Daten der Brille, um die Ausrichtung des Ziels zu schätzen und in Echtzeit eine hindernisfreie Route zu bestimmen. Signale über die Umgebung vor der Person können ihr über Knochenschall-Kopfhörer – das sind kabellose Kopfhörer, die Schallwellen direkt an Schädel senden, ohne dabei das Trommelfell zu passieren – übermittelt werden.