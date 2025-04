Kataster klingt nicht unbedingt nach Innovation – doch das kann ein Trugschluss sein. Denn das Kataster, das ein Team des Leibniz-Instituts für ökologische Raumentwicklung (IÖR) in Dresden angelegt hat, hat das Zeug, die Bauwirtschaft auf ein neues Level zu heben und das Thema nachhaltiges Bauen voranzubringen. Das IÖR-Materialkataster bietet zum ersten Mal einen Überblick über sämtliche Gebäude der Bundesrepublik. Und keines davon steht ewig. Mit anderen Worten: Der Gebäudebestand ist wie eine Art Tagebau – wenn es gelingt, die Materialien im Kreislauf wiederzuverwerten. Und von diesen Materialien gibt es jede Menge. Allein 2022 fielen so 220 Millionen Tonnen Bauabfall an, das ist mehr als die Hälfte des gesamten Abfallaufkommens der Bundesrepublik. Zum Vergleich: Pro Jahr werden in Deutschland laut VDI etwa 47 Millionen Kubikmeter Beton verbaut, umgerechnet rund 110 Millionen Tonnen.

"Wenn es gelänge, Baustoffe länger zu nutzen und nach dem Abriss von Gebäuden zu recyceln, wenn wir also zirkulär bauen würden, dann könnte die Bauindustrie einen erheblichen Beitrag dazu leisten, den durch sie verursachten Klimawandel zu begrenzen, Ressourcen zu schonen und Umweltverschmutzung zu reduzieren", so Georg Schiller, Leiter der Forschungsgruppe "Anthropogene und Natürliche Ressourcen" am IÖR. Die Datengrundlage dafür ist jetzt vorhanden. Die Zahlen erscheinen gewaltig. Für 2022 haben die Forschenden errechnet, dass es 51,6 Millionen Gebäude in Deutschland gibt und darin stecken 20,8 Milliarden Tonnen Baustoffe. Mit rund der Hälfte (46 Prozent) führt Beton die Liste diese "Materiallagers" an. Danach folgen Kalksandstein und Ziegel (jeweils knapp 10 Prozent) und zum Schluss die nachwachsenden Baumaterialien wie Holz, Schilf oder Stroh, deren Anteil nur etwa ein Prozent der Gesamtmasse ausmacht.