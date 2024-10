Unrealistisch ist das nicht, denn nach wie vor ist das Erzgebirge reich an Rohstoffen und Erzen. Hinzu kommt ein EU-Gesetz: Der Critical Raw Material Act (CRMA), also das Europäische Gesetz zu kritischen Rohstoffen. Das betrifft Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Wolfram oder Gallium. Zehn Prozent des jährlichen Förderbedarfs der EU sollen selbst produziert werden. Außerdem sollen eigene Wertschöpfungsketten geschaffen werden, sprich: Abbau, Raffination, Verarbeitung und Recycling soll komplett innerhalb der EU geschehen. So will man sich unabhängiger vom Weltmarkt machen.