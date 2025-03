Wie das Team um Katharina Alms in der Fachzeitschrift "Geothermics" berichtet, wurde in sogenannten hydrothermalen Fluiden im norddeutschen Tiefland Lithium nachgewiesen. In dem heißen Tiefenwasser gebe es Gehalte von bis zu 600 Milligramm pro Liter. Das gesamte Potenzial schätzen die Forscher zwischen 0,39 und 26,51 Millionen Tonnen. Zum Vergleich: Deutschlands Jahresbedarf könnte laut einer Schätzung der Deutschen Rohstoffagentur im Jahr 2030 bei 0,17 Millionen Tonnen liegen. Die Erschließung würde sich also lohnen.