Und diese Entwicklung, so die Vermutung, ist noch nicht abgeschlossen. Wiberg prognostiziert neue Strategien der Weibchen, die sich bereits abzeichnen. "Wir sehen zum Beispiel, dass bei den Arten mit den größten Facetten beim Männchen auch das Weibchen leicht vergrößerte Facetten hat – allerdings an der Unterseite des Auges. Wir wissen nicht, was das bedeutet, aber vielleicht hilft es dem Weibchen, ein sich näherndes Männchen schneller zu sehen und so eine vorteilhafte Position im Schwarm zu finden."