Thüringen fördert die Entwicklung moderner Technologien auf dem Feld der Quantenoptik und Sensorik in den kommenden viereinhalb Jahren mit weiteren 6,26 Millionen Euro. Das Geld fließt in das 2017 gegründete Innovationszentrum IQuoSens, das an den Universitäten Jena und Ilmenau angesiedelt ist. Mit der Förderung sollen neue Technologien zur Marktreife gebracht werden und neue Arbeitsplätze im Hochtechnologiesektor im Freistaat entstehen.