Magnete und polarisiertes Licht machen den Roboter-Verbund "lebendig"

In der Welt der Roboter sind Magnete das Äquivalent zur Zell-Zell-Haftung. Sie ummanteln eine Robotereinheit und ermöglichen es den Robotern, sich aneinander festzuhalten – dann verhält sich die gesamte Gruppe wie starres Material. Durch die Einführung dynamischer Kräfte zwischen den Einheiten konnte die Herausforderung gemeistert werden, starre Kollektive in verformbare Materialien zu verwandeln, die lebendes embryonales Gewebe widerspiegeln: Zusätzliche Kräfte wie in Zellen wurden durch tangentiale Kräfte zwischen den Robotereinheiten kodiert. Acht motorisierte Zahnräder entlang der runden Außenseite jedes Roboters ermöglichen diese Einwirkung. Mit der Steuerung dieser Kräfte zwischen den Robotern war das Forschungsteam in der Lage, Rekonfigurationen in ansonsten vollständig starren Kollektiven zu ermöglichen. Das Ergebnis: Die Robotergruppen formierten sich neu.

"Jede Zelle kennt ihren Kopf und ihr Ende und weiß daher, in welche Richtung sie Kräfte anwenden muss", erklärt Elliot Hawkes, Professor für Maschinenbau an der University of California, Santa Barbara (UCSB). Auf diese Weise gelingt es dem Zellkollektiv, die Form des Gewebes zu verändern. In den Robotern wird diese Leistung durch Lichtsensoren mit Polarisationsfiltern auf der Oberseite jedes Roboters vollbracht. Wenn Licht auf die Sensoren fällt, dann bestimmt die Polarisation des Lichts, in welche Richtung die Roboter ihre Zahnräder drehen und ihre Form verändern müssen. "Man kann ihnen unter einem konstanten Lichtfeld einfach sagen, in welche Richtung sie gehen sollen“, sagt Studien-Erstautor Matthew Devlin von der UCSB.