Am Fraunhofer-Institut für Elektronenstrahl- und Plasmatechnik FEP in Dresden wird derzeit an Solarzellen der nächsten Generation geforscht. Das FEP ist einer von zehn Partnern, die im Rahmen des EU-Projekt PEARL an der Weiterentwicklung von Perowskit-Solarzellen mit hochmodernen Kohlenstoffelektroden arbeiten.