Jedes Jahr gehen in Deutschland viele Hektar Wald durch Brände verloren. In schweren Brandjahren wie 2022 können das über 3.000 Hektar sein. In Zukunft könnte das Risiko noch steigen, legen Studien nahe. Dabei stellen die Intensität und Ausdehnung von Waldbränden eine erhebliche Bedrohung für Menschen, Natur und Klima dar. Oft ist der Einsatz von Löschflugzeugen nötig, um der Flammen Herr zu werden.

Die Flugzeuge können den Brand zwar nicht löschen, so Brandexperten, aber sie unterbrechen das Vollfeuer in den Kronen und geben den Löschtruppen im Wald so die Möglichkeit, das Bodenfeuer zu bekämpfen. Der Einsatz von bemannten Löschflugzeugen und Hubschraubern ist allerdings nur bei Tageslicht möglich – und selbst dann besteht Gefahr für die Einsatzkräfte. Deshalb wird schon seit Jahren an Drohnen zur Brandbekämpfung gearbeitet. Bildrechte: Marcel Mende

Ein solches Projekt wird an der Hochschule München (HM) entwickelt. Es nennt sich Aider. Das steht für Artificial Intelligence in Disaster Relief; zu Deutsch: Künstliche Intelligenz in der Katastrophenhilfe. Die Drohnen sind dabei autonome Ultraleichthubschrauber. Zukünftig sollen vier Schwärme aus jeweils drei Hubschraubern zur Waldbrandbekämpfung eingesetzt werden.

Wie soll der Schwarm funktionieren?