Alsodes vittatus wurde 1902 von Rodulfo Amando Philippi, einem deutschen Naturforscher, der in Chile lebte, wissenschaftlich beschrieben. Der französische Entomologe Philibert Germain hatte die Art 1893 auf der ehemaligen Hacienda San Ignacio de Pemehue in der Region La Araucanía (Chile) entdeckt.

Zwischen 1995 und 2002 versuchten mehrere Forscher erfolglos, ihn in der Gegend von Pemehue, am nordwestlichen Ende des ehemaligen Anwesens, zu finden. In den Jahren 2015 und 2016 gelang es neuen Expeditionen, zwei Populationen von Alsodes im selben Gebiet zu lokalisieren. Den entdeckten Individuen fehlte jedoch der charakteristische weiße oder gelbe Streifen von A. vittatus auf dem Rücken. Deswegen scheint der Fund zu einer anderen Art zu gehören.

"Die größte Herausforderung bei der Lokalisierung war der Mangel an Präzision bei der Beschreibung seiner Typuslokalität", sagen die Forscher. "Zu Germains Zeiten war die Hacienda San Ignacio de Pemehue ein Anwesen von enormer Größe, und der Naturforscher gab nicht genau an, wo er die Exemplare sammelte."

In den Jahren 2023 und 2024 folgte das Forschungsteam der rekonstruierten Route und betrat das ehemalige Anwesen vom südöstlichen Ende her. Dort fanden sie zwei Populationen von A. vittatus in den Einzugsgebieten der Flüsse Lolco und Portales in der Region La Araucanía.