Die Firma U-UTEC aus Sondershausen ist dann für die chemischen Arbeitspakete zuständig; die thermischen Aspekte des Recyclingprozesses werden durch das Unternehmen IBU-tec aus Weimar bearbeitet. Die Qualitätsanforderungen an die eingesetzten Rohstoffe schließlich werden im Rahmen dieses Projektes von der Firma Analytik Jena überwacht, damit am Ende des Prozesses durch das Unternehmen EAS Batteries aus Nordhausen der erneute Einsatz in Batterien geprüft werden kann.