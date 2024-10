Am Mittwoch (9.10.) folgt dann die Bekanntgabe des Nobelpreises für die Kategorie Chemie, gefolgt vom Literaturnobelpreis am Donnerstag (10.10.) und dem Friedensnobelpreis am Freitag (11.10.). Letzterer wird als einziger Nobelpreis nicht in der schwedischen Hauptstadt Stockholm, sondern in der norwegischen Hauptstadt Oslo verliehen. Die feierliche Vergabe aller Auszeichnungen findet traditionsgemäß am 10. Dezember statt, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.