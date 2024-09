Die spannendsten Perspektiven aber bietet natürlich der Teilchenbeschleuniger. Mit ihm wird erforscht, was in den ersten Sekunden nach dem Big Bang, der Geburtsstunde des Universums, geschah. Aber die Wissenschaftler sind auch auf der Suche, ob es noch kleinere Teilchen als Quarks gibt und was es mit der Antimaterie auf sich hat. Und was oftmals theoretisch klingt, hat viele praktische Auswirkungen. So baut die Krebstherapie mittels Ionenstrahlung ebenso auf den Forschungen auf wie die Brennstoffzellen-Experimente für schadstoffarme Airbus-Flugzeuge.