Resultat der Neusortierung wäre, dass am 21. Juni in Ostpolen die Sonne von 4 bis 21 Uhr zu sehen wäre, am 21. Dezember von 8.30 bis 16 Uhr. Deutschland hätte zur Sommersonnenwende von 4 bis 20:30 Uhr Licht und am 21. Dezember von 8:15 bis 16 Uhr. In Spanien würde am 21. Juni gelten: Sonne von 5 bis 20:30 Uhr sowie am 21. Dezember von 8 bis 17 Uhr.