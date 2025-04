Bildrechte: GFZ Potsdam

GFZ-1 war mit 60 Retroreflektoren ausgestattet. Von der Erde in den Weltraum gerichtete Laserstrahlen wurden von dem Satelliten zum Boden reflektiert. Über die Laufzeit des Lasers bestimmten die Forscher die exakte Position des Satelliten. So rekonstruierten sie die Umlaufbahn von GFZ-1. Das erlaubte Rückschlüsse auf die konkrete Gestalt des Gravitationsfeldes und damit auf die Masseverteilung auf der Erde. So können Geoforscher etwa die Folgen schmelzender Gletscher feststellen und außerdem Informationen über die Verteilung von Bodenfeuchte und Grundwasser gewinnen.



GFZ-1 oder "Space-Trabi" bildete den Auftakt zu einer ganzen Reihe weiterer Satellitenmissionen zur Erdbeobachtung. Von 2000 bis 2010 betrieb das GFZ den Nachfolger CHAMP. Seit 2013 ist es an der ESA-Mission SWARM beteiligt. Beide dienen ebenfalls der Vermessung des Erdschwerefelds. Überdies kooperiert das Institut seit 2002 mit der US-Weltraumagentur NASA, mit der es an den GRACE-Missionen arbeitet, die ebenfalls das Feld der Erdanziehungskraft vermessen. GFZ-1, der "Space-Trabi" verglühte bereits am 23. Juni 1999 in der oberen Erdatmosphäre.