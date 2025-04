Fünf Sekunden Leistungsabfall führen zu 18 Stunden Stromausfall – um zu verstehen, warum die Konsequenzen eines vergleichsweise kurzen Leistungsabfalles so schwerwiegend sind, muss man verstehen, wie das Stromnetz funktioniert. Veit Hagenmeyer ist Sprecher für das nationale Energiesystemdesign-Programm der Helmholtz-Gemeinschaft und arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Er erklärt die Zusammenhänge folgendermaßen: "Es gibt mehrere Stabilitätsfaktoren im Netz, eine ist die Frequenzstabilität. Das heißt, wenn Last und Erzeugung genau im Gleichgewicht sind, wird überall in Europa eine Frequenz von 50 Hertz gehalten." Werde mehr Strom verbraucht als erzeugt, dann sinke die Frequenz – allerdings handle es sich in der Regel lediglich um geringe Schwankungen, die im Millisekunden-Takt ausgeglichen werden.

Ein derartiger Leistungseinbruch wie in Spanien führt demnach zwangsweise zum Zusammenbruch des Netzes. "Das Stromnetz in Europa ist nicht dafür ausgelegt, dass so viel Erzeugungsleistung ausfällt. Es ist ausgelegt für einen Verlust von 3 Gigawatt, viel weniger", erklärt Hagenmeyer. Damit kann das Stromnetz durchaus den Ausfall einiger kleinerer Kraftwerke vertragen – aber keine derart große Menge kompensieren wie aktuell in Spanien.

Bildrechte: picture alliance/dpa/ZUMA Press Wire | Luis Soto

Bei solch enormen Schwankungen greifen automatische Abschaltvorrichtungen, die alle an das Netz angeschlossenen Kraftwerke, Stromleitungen, Anlagen und Verbraucher vor Schäden schützen. Ganz ähnlich, wie es "die Sicherung" zu Hause macht. "Daraus entsteht eine regelrechte Kaskade von Abschaltungen, die sich durch das Netz ausbreitet und zu einem großflächigen Stromausfall führt. Tritt ein Fehler auf, der zu so einer Kaskade führen kann, ist nach spätestens einer halben Minute dann auch klar, ob ein Stromausfall noch abgefangen werden kann oder nicht", sagt Veit Hagenmeyer.