KI wird auch in der Medizin weiter breit angewendet. Egal ob bei Prognosen von Krankheiten oder als erster Partner für Betroffene. Zum Beispiel in einer Studie, bei der Chatbots per Smartphone Frauen bei der Gebärmutterhalskrebsvorsorge helfen. Vielleicht bekommen wir eine erste Gentherapie gegen sogenannte Prionenerkrankungen wie Creutzfeld-Jacob – die Älteren werden sich noch an den Aufruhr in 1990er-Jahren erinnern, dessen Folgen noch heute in jedem Anmeldebogen zur Blutspende genauestens abgefragt werden.

Ob es 2025 endlich einen universellen Grippe-Impfstoff gibt, daran glaubt der KI-Copilot nicht. Aber vielleicht erleben wir in diesem Jahr die erste mRNA-Therapie gegen Krebs, an der in Deutschland gearbeitet wird. Das vermutet auch Zukunftsforscherin Amy Webb, Professorin für strategische Zukunftsplanung an der New York University. Für sie könnte 2025 das Jahr auch der Durchbrüche bei Krebsimpfstoffen werden, dank mRNA-Technologien.

2025 wird ein aufregendes Jahr für den Klimaschutz in der Welt. Wegen eines neuen Präsidenten in den USA, wegen der Neuwahlen in Deutschland. Nach einem Winter mit Dunkelflauten, die brachial ihre Finger in die deutschen Energiewendewunden gelegt haben. Und dennoch könnte 2025 ein bedeutendes Jahr für den Klimaschutz sein. Denn viele Forscher sind optimistisch, dass dieses Jahr einen entscheidenden Wendepunkt im Kampf gegen den Klimawandel markieren könnte: das Jahr, in dem die globalen Treibhausgasemissionen ihren Höhepunkt erreichen. So schreibt es das Magazin Science in seinem Ausblick auf 2025. Eine Entwicklung, die die Internationale Energie-Agentur in einem Bericht 2022 prognostiziert hat.

Klimaanpassung und Klimafolgen werden auch 2025 Thema bleiben, gar keine Frage. Vor allem in den Klima-Hotspots Asiens, Lateinamerikas, Afrikas und des Pazifiks. Eine Studie unter deutscher Leitung untersucht zum Beispiel, wie man ganz pragmatisch die Bevölkerung vor den gesundheitlichen Hitzefolgen schützen kann. "Eine der Maßnahmen, die wir derzeit untersuchen, ist der Einsatz von "kühlen Dächern", bei denen es sich um hochreflektierende Dachbeschichtungen handelt, die dazu beitragen, die Innentemperaturen zu senken, indem sie die Sonnenstrahlung reflektieren und die Wärmeübertragung in Gebäude verhindern", schreibt die Epidemiologin Aditi Bunker über ihr Projekt in Westafrika. Die Forscherin koordiniert die Arbeitsgruppe "Klimawandel und Gesundheitsintervention" an der Universität Heidelberg.

Bei Quantencomputern könnte 2025 den Übergang von der Theorie zur praktischen Anwendung bedeuten, sagt mir die KI perplexity – und hat das vielleicht bei oben erwähnter Amy Webb abgelauscht, oder bei Fraunhofer-Forschern in Berlin. Gebraucht werden die überall, ob bei der Optimierung von Autobatterien, Windturbinen oder zur Preisentwicklung, sagt Anita Schöbel, Professorin am Fraunhofer ITWM in Kaiserslautern. Aber noch sind Quantencomputer nicht alltagstauglich. Sie benötigen eine Temperatur niedriger als im All, müssen fast auf den absoluten Nullpunkt von etwa minus 273 Grad herabgekühlt werden, arbeiten nur unter Vakuumbedingen, müssen elektromagnetisch abgeschirmt sein, heißt es bei Fraunhofer.