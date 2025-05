Modelprojekt TU Chemnitz Lesen und gesund abschalten in der "Bücherwolke"

29. Mai 2025, 05:00 Uhr

Innovative Leichtbauweise, aufgehängt in acht Metern Höhe, textile Architektur, Bücher zum Schmökern, Aussicht auf den See und kein Wlan – in einem Modellprojekt der TU Chemnitz kann man nachhaltig abschalten. Für manche vermutlich der ideale Ort für einen freien Tag oder gleich den Urlaub. Für Forscher der TU Chemnitz weit mehr als das.