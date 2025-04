Neun "Schränke" mit Kabeln und Rechnern – der neue Supercomputer der TU Dresden (TUD) mutet ein wenig wie ein Mix aus einem Automatenladen und Raumschiff Enterprise an. In Wahrheit ist der Riesencomputer so etwas wie State-of-the-Art im neuromorphen Computing. "Die TU Dresden erreicht mit 'SpiNNcloud' einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung neuromorpher Computersysteme", erklärt Christian Mayr, Professor für Hochparallele VLSI-Systeme und Neuromikroelektronik an der TU. Er hat den Supercomputer mit entwickelt. Das System basiere auf dem innovativen SpiNNaker2-Chip und umfasse in der aktuellen Ausbaustufe 35.000 Chips und über fünf Millionen Prozessorkerne. Er sei ein wichtiger Schritt für die Entwicklung energieeffizienter KI-Systeme.