Sir Isaac Newton hat Ende des 17. Jahrhunderts in England gelebt. Dort forschte er an der Universität von Cambridge – und das mit einigem Erfolg: Er entdeckte etwa die Schwerkraft, weil er einen Apfel, der vom Baum fiel, beobachtete. Und dann ist da noch seine Arbeit im Bereich der Mechanik. Wie wichtig die ist, erklärt Physiker Simon Wessel-Therhorn im Funk-Bildungskanal "musstewissen" so:

"Im Alter von 44 Jahren hat er ein Buch veröffentlicht, mit dem Titel Principia Mathematica. Darin schreibt er über die Bewegung von Körpern und stellt drei Prinzipien auf: das Trägheitsprinzip, das Aktionsprinzip und das Wechselwirkungsprinzip. Mit diesen drei Prinzipien kann man alle Arten der Bewegung von Körpern beschreiben. Deshalb sind das sozusagen die Grundgesetze der Bewegungslehre und extrem wichtig."

Doch diese Grundgesetze hat Newton damals in lateinischer Sprache aufgeschrieben. Anfang des 18. Jahrhunderts ist das dann ins Englische übersetzt worden. Dabei ist offenbar ein Fehler passiert, davon ist zumindest der Wissenschaftsphilosoph Daniel Hoek von der University of Virginia überzeugt. Seit fast 300 Jahren würde das Trägheitsprinzip in einem kleinen Detail falsch verstanden, schreibt er in einem Blog-Post zu seiner Publikation:

"Newtons erstes Gesetz ist eine Lüge! Das heißt, das Prinzip, das alle 'Newtons erstes Gesetz' nennen – das, das man in der Schule lernt, das, das Physiker und Gelehrte seit Jahrhunderten Newton zuschreiben. Dieses Prinzip ist nicht Newtons erstes Gesetz. Es ist eine plumpe Fehlübersetzung des auf lateinisch formulierten Gesetzes, das Isaac Newton als erstes Gesetz der Bewegung bezeichnete. Ein Fehler des 18. Jahrhunderts, der irgendwie unbemerkt blieb.

Newtons erstes Gesetz: Wo ist das Problem?

Aber wo liegt der Fehler denn jetzt? Hoek sagt, dass ein Wort in Newtons Satz mit unless – also "es sei denn" – statt mit dem eigentlich korrekten except insofar – also "insofern nicht" – übersetzt worden sei. Deshalb dachte man bisher, dass das Prinzip besagt, dass ein Objekt sich in einer geraden Linie bewegt oder in Ruhe bleibt, wenn keine äußere Kraft auf es einwirkt. Tatsächlich habe Newton aber festgestellt, dass jede Bewegungsänderung eines Körpers auf äußere Kräfte zurückzuführen ist – sich Körper also bewegen, weil Kräfte auf sie einwirken. Diese Kausalität sei aber durch den Übersetzungsfehler verloren gegangen.