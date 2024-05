Vulkanausbrüche bringen aber, zumindest für die Wissenschaft, auch etwas Gutes mit sich, nämlich Erkenntnisse, die dabei helfen könnten, in Zukunft besser vorbereitet zu sein. So ist es auch mit der Ausbruchsserie des Kilauea auf Hawaii im Jahr 2018. Die wurde von einem Team um Wissenschaftler der University of Oregon (USA) genauestens untersucht – mit Erkenntnissen, die die Vulkanologie ein wenig verändern könnten.

Was war es aber dann, wenn nicht Magma oder Grundwasser? Die Wissenschaftler vergleichen das, was passiert ist, mit einem Kinderspielzeug – einer Druckluftrakete, in den USA sehr beliebt und "Stomp Rocket" genannt, deren einziger Antrieb aus Druckluft besteht, die erzeugt wird, indem man kräftig auf das angeschlossene Luftkissen tritt, springt oder stampft (englisch "stomp"). Nur dass bei einem Vulkan natürlich alles deutlich größer, wuchtiger und gefährlicher ist.



Beim Kilauea lief es laut den Untersuchungen folgendermaßen ab: Vor jeder Explosion auf dem Gipfel floss langsam Magma aus einem unterirdischen Reservoir ab. Dieses Magma speiste Lavaströme in vielen Kilometern Entfernung, an der Ostflanke des Vulkans. Als das Reservoir erschöpft war, brach der Boden auf dem Gipfel des Vulkans plötzlich in sich zusammen. Dadurch stieg wiederum der Druck im Reservoir rasch an. Und da sich am oberen Ende dieses Reservoirs eine "Tasche" mit angesammeltem magmatischem Gas befand, zwang der Druckanstieg das magmatische Gas und die Trümmerteile durch einen engen Kanal und sprengte sie aus einem Schlot im Krater des Kīlauea heraus.