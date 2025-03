Wann kommt der Quantencomputer?

Die verrückte Welt der Quanten

Quantencomputer lesen Ihre Informationen aus den Positionen von Elektronen ab. Jedes Elektron hat zwei Zustände: up and down, also oben und unten. Und da in der Quantenwelt alles gleichzeitig auftreten kann, kann ein Elektron also gleichzeitig up und down sein. Das bedeutet: Bei zwei Elektronen, also zwei sogenannten Quantenbits (Qubits), ergeben sich schon vier Optionen, also vier Zustände (2^2), bei zehn Elektronen bereits 1.024 verschiedene Zustände (2^10), mit denen man Informationen abbilden oder speichern kann.

Qubits Der Begriff leitet sich vom physikalischen Begriff "Quant" und dem "Bit" aus der Computertechnologie ab. Das Quant ist der kleinstmögliche Wert einer physikalischen Größe – also die kleinste Einheit, aus der etwas besteht, wie zum Beispiel Atome, Photonen (Lichtteilchen) oder Elektronen – in etwa also so wie die Pixel beim Digitalfoto. In der Quantenwelt gelten eigene physikalische Gesetze, die unserem Alltagswissen zum Teil sogar widersprechen und die bis heute nicht komplett verstanden sind. Ein Qubit kann zum Beispiel ein geladenes Atom – ein Ion – sein oder auch ein Elektron in einem Stromkreis. Sie sind die Grundrecheneinheit in einem Quantencomputer.

All das erinnert an die Legende vom Reiskorn und dem Schachbrett aus Indien, nach der der weise Bramahne Sissa ein Reiskorn auf das erste Kästchen legt und mit jedem Kästchen die Reiskörner verdoppelt und zum Schluss würde die gesamte Reisernte der Erde nicht reichen, die man auf das letzte Kästchen des Schachbretts legen müsste.

Das gesamte Universum in einem Rechner

Doch wohin führt uns die Reise der Zustände und Möglichkeiten? Quantenphysiker Jan Meijer von der Universität Leipzig, schwärmt von einem 500-Quantenbit-Rechner. Das ist das, was man derzeit gern erreichen möchte: "Wenn ich 500 Qubits habe, dann habe ich mehr Zustände als es Atome im Universum gibt." Nebenbei bemerkt, wird die Zahl der Atome im Universum auf 10^89 geschätzt, also eine Zahl mit 89 Nullen hinten dran.

"Das heißt, ich bekomme auf einmal so viele Zustände up-down-up-down-down-up-up-up-down ...", erklärt Meijer. "Jetzt habe ich also die ganzen Zustände in meinem System drin und jetzt mache ich eine Operation 'Plus'. Und was mache ich jetzt? Ich addiere alle Zahlen, wie es Atome im Universum gibt, gleichzeitig. Wenn ich das dann ablese, kriege ich zwar nur Eins raus. Aber währenddessen addiere ich alle möglichen Zahlen gleichzeitig."

Das bedeutet: Selbst, wenn ich eigentlich nur wissen möchte, wieviel zwei plus zwei ist, rechnet der Quantencomputer gleichzeitig und parallel in rasender Geschwindigkeit mit so vielen Zahlen wie es Atome im Universum gibt. Einfach, weil er es kann!

Auf den ersten Blick erscheint das völlig überzogen, oder? So, als ob Sie zu ihrer heimischen Geburtstagsparty einladen und dafür 500.000 Tonnen Einkellerungs-Kartoffeln und 50 Millionen Kästen Bier bestellen würden. Doch was zunächst sinnlos erscheint, eröffnet für wissenschaftliche Fragestellungen völlig neue Horizonte, gar neue Welten. Denn es geht nicht nur um Schnelligkeit.

Es geht um viel mehr als nur Schnelligkeit

Unsere aktuellen Rechner liefern uns nur ein grobes und vereinfachtes Bild von der Welt, sagt der Theoretische Physiker Stefan Kehrein. "Wir kennen die Naturgesetze, die für uns relevant sind. Aber wir können sie in vielen interessanten Situationen nicht anwenden, ohne ganz, ganz grobe Näherungen zu machen."

Digitale Prozesse können Moleküle, Zellen und Zellhaufen, Prozesse oder Material-Eigenschaften gar nicht so kompliziert abbilden, wie sie in Wirklichkeit sind – geschweige denn mit den Datenmengen umgehen, die dieser Komplexität gerecht werden würden.

"Und die Moleküle, die relevant sind in der Chemie oder in der Medizin, die sind viel, viel komplizierter als das. Das heißt, obwohl wir die Naturgesetze kennen, obwohl wir wissen, welche Gleichungen wir zu lösen haben, können wir nicht zu einem klassischen Computer gehen und sagen, gib uns mal die Antwort."

Zwischen Möglichkeiten und Gefahren