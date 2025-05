Für Katzenliebhabende dürfte es eine der ganz großen Fragen sein, auf die zwei Forschungsteams jetzt mit einer Antwort dienlich sind: Orangefarbene Katzen erhalten ihre charakteristische Fellfarbe durch eine Mutation auf dem X-Chromosom, die von zwei unabhängigen Forschungsteams in Japan und den USA jetzt bestätigt wurde. Die Mutation – oder um es mit den Worten der Forschenden zu sagen: Miau-tation – betrifft das sogenannte Arhgap36-Gen.

Schon länger ist bekannt, dass orangefarbenes Fell häufiger bei Katern als bei Kätzinnen auftritt. Das liegt daran, dass sich die Genveränderung auf dem X-Chromosom befindet. Männliche Katzen, die wie Menschen ein X und ein Y-Chromosom haben, benötigen nur eine Kopie des Chromosoms, um das orangefarbene Fell zu entwickeln. Weibliche Katzen (XX) müssen die Mutation auf beiden Chromosomen tragen, was seltener der Fall ist. Wenn sich die Veränderung nur auf einem der beiden X-Chromosomen befindet, entsteht ein geflecktes Fell.

Die neue und teilweise durch ein Crowdfunding finanzierte Forschung zeigt jetzt: Bei der Gen-Mutation handelt es sich um einen fehlenden DNA-Abschnitt im regulatorischen Bereich des Arhgap36-Gens, was dazu führt, dass es in den Pigmentzellen der Haut übermäßig aktiv ist. Diese Überaktivität hemme einen Zwischenschritt bei der Pigmentierung der Haut, so die Forschenden, wodurch weniger dunkle und mehr helle Pigmente produziert würden. Das sei bei Säugetieren – wie Tigern oder Menschen mit roten Haaren – noch nicht beobachtet worden.