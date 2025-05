ReNaRe heißt das Projekt des Helmholtz-Instituts Freiberg für Ressourcentechnologie (HIF) an der TU Bergakademie in Mittelsachsen, was für Recycling – Nachhaltige Ressourcennutzung steht. Es ist Teil des Leitprojekts H2Giga. Dieses wiederum ist eines von drei Leitprojekten des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMBF) für den Einstieg Deutschlands in die Wasserstoffwirtschaft und befasst sich mit dem Recycling von sogenannten PEM- und Hochtemperatur-Elektrolyseuren. Beim Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyseur (PEM) kommen vor allem Metalle der Platingruppe, wie Platin, Iridium und Palladium zum Einsatz. Hochtemperaturelektrolyseure verwenden Seltene Erden und Nickel – alles kritische Rohstoffe, deren Wiederaufbereitung für die Energiegewinnung essentiell ist.

Die Extraktion dient dazu, die wasserabweisenden (hydrophoben) Materialien an der Kathode beziehungsweise die wasseranziehenden (hydrophilen) an der Kathode zu trennen. "Die komplementäre Agglomerations-Flotation verwendet einen innovativen, nachhaltigen hydrophoben Binder, um die Agglomeration (Anhäufung, Anm. d. Red.) der Partikel zu einer einheitlichen Masse zu ermöglichen. Der Binder basiert auf einer besonderen Emulsionstechnologie, also eines Öl-Wasser-Gemischs, mit einem sehr hohen Wasseranteil, die selektiv hydrophobe Ultrafeinpartikel agglomeriert. Dies ermöglicht die Trennung von hydrophilen Feinstpartikeln durch Anhaftung an Gasblasen und Austrag im Schaum", beschreibt Ahn die Vorgehensweise. "Mit beiden Verfahren konnten wir bis zu 90 Prozent der kritischen Funktionsmaterialien zurückgewinnen und wieder in den Wertstoffkreislauf bringen. Ein wesentlicher Schritt, um die Wasserstoffelektrolyse wirtschaftlich und nachhaltig zu betreiben."