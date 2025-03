Ein Forscherteam der NYU Grossman School of Medicine in den USA zeichnete zum ersten Mal die Gehirnaktivität von Sittichen auf, während sie Laute von sich gaben. Sie untersuchten dabei die Aktivität in einer Gruppe von Nervenzellen, die die Muskeln des Stimmorgans beeinflussen. Das Hirnareal mit dem Namen vorderes Arcopallium (AAC) ist dabei bei den Vögeln dafür verantwortlich, verschiedene Klänge zu erzeugen, die Konsonanten und Vokalen ähnlich sind.