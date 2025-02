Albert Einstein und J. Robert Oppenheimer gehören zu den Gründungsvätern des "Bulletin of the Atomic Scientists". 1947 führte der Wissenschafts- und Sicherheitsrat dieser Organisation die "Doomsday Clock" ein, eine symbolische Uhr, die an die Metapher "es ist fünf vor zwölf" angelehnt ist. Damals, 1947, war es sieben vor zwölf. Minuten wohlbemerkt, also 420 Sekunden.