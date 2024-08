Verfangen sich darin zum Beispiel Heuschrecken, schreiten die Wespenspinnen zur "wrap attack", wie es vom Fachbereich Biologie der Universität Hamburg heißt. "Dabei ziehen sie mit den Hinterbeinen tausende von Spinnfäden aus den Spinnwarzen und wickeln das Insekt wie in Klarsichtfolie ein." Wespenspinnen hielten Insekten deutlich in Schach, erklärt die Arachnologische Gesellschaft.

Eine Untersuchung bei Jena habe ergeben, dass allein diese Art pro Hektar Wiese rund 4,5 Millionen Kleintiere im Jahr vertilge – also um die 80 Kilogramm Frischmasse. So einen fleißigen Fliegenfresser sollte doch jeder gern im Garten haben, dürfte man meinen. Doch die Spinne hat nicht den besten Ruf; viele Menschen ekeln sich vor ihr. In der christlich geprägten Kultur mag das darin wurzeln, dass die Spinne laut Wissenschaftlichem Bibellexikon in der Heiligen Schrift durchgehend negativ konnotiert wird. Ihr Gewebe gelte etwa als fragil und daher als Sinnbild für gottloses Leben.

Damit sich Wespenspinnen im Garten wohlfühlen, muss man nicht viel tun – eher weniger. So sollte in ein paar Ecken ungestört Gras wachsen, auch den Winter über. Denn die Mutter stirbt im Herbst; ihre Babys aber verharren in einem Kokon, den sie erst im Frühjahr verlassen. Und dann geschieht geradezu Märchenhaftes: Der Nachwuchs klettert auf hohe Halme und sondert einen Faden ab, wie "Steinbachs Naturführer" schreibt. "Dieser schwebt im Wind davon und trägt schließlich, nachdem er immer weiter verlängert wurde, die winzige Jungspinne mit sich." "Blowin' in the Wind" ist also nicht nur ein Stück Musikgeschichte von Bob Dylan. Es ist auch die erfolgreiche Verbreitungsstrategie einer ganz besonderen Spinnenart.