Stolze 186 Jahre alt ist Deutschlands älteste Eisenbahnbrücke, die heute noch genutzt wird. Sie steht in Sachsen. Die Brücke Kornheim in der Nähe von Wurzen ist Teil von Deutschlands erster Fernstrecke, der Verbindung von Leipzig und Dresden. Ist es ein Zeichen höchster Ingenieurkunst, dass solche Bauwerke heute noch stehen? Durchaus, sagt Pascal Händler, der als Ingenieur an der Planung von Brücken für den Bahnverkehr mitarbeitet und als Dozent an verschiedenen Hochschulen kommende Generationen von Brückenbauern mit ausbildet.