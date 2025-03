Sie kann höher werden als der Berliner Fernsehturm und Wind dort ernten, wo sich bisher noch kein Flügel einer Windkraftanlage gedreht hat. In Schipkau in Brandenburg, nur wenige Kilometer vom Senftenberger See entfernt, wird heute (19. September 2024) der Grundstein für die größte Windkraftanlage der Welt gelegt. Über 100 Meter lange Flügel sind möglich, die auf einer bis zu 300 Meter hohen Nabe angebracht werden, insgesamt kann damit eine Höhe von rund 400 Metern erreicht werden. Bei der jetzt geplanten Anlage sind es aktuell 364, das ist Platz zwei bei den höchsten Bauwerken, vier Meter unter dem Berliner Fernsehturm.

Ein Jahr lang haben die beventum GmbH, der Auftraggeber des Projektes, und das Dresdner Unternehmen Gicon, das die Anlage entwickelt hat und errichtet, mit einem 300 Meter hohen Messturm die Windverhältnisse untersucht. 40 Prozent mehr Windenergie, die umgerechnet doppelt so viel Stromausbeute bei gleichem Rotordurchmesser ergeben, so die Messungen. Das hatte sich schon in den ersten Tagen abgezeichnet, erklärte Gicon-Gründer Jochen Großmann. "Der Wind hat in dieser Höhe nicht nur höhere Mittelwerte, sondern auch eine breitere Verteilung, was zu deutlich mehr Volllaststunden bei Windenergieanlagen in dieser Höhe führt." Das sei vergleichbar mit Offshore-Anlagen auf See, "aber bei Onshore-Betriebsverhältnissen. Das heißt, die Kosten bei der Errichtung und Wartung sind deutlich geringer, was sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit auswirkt."

Keine zusätzlichen Flächen nötig

Gegen die Baupläne gab es, anders als bei manchen anderen Windkraftprojekten, keinen großen Widerstand aus der Bevölkerung in Schipkau und Umgebung, berichtete der RBB. Die Gicon-Gruppe sei schon seit Jahren vor Ort, hatte in Schipkau den damals größten Windpark Europas eingeweiht und bei dem neuen Projekt von Anfang an die Bewohner informiert und mit einbezogen. Die neuen Anlagen benötigen auch keine zusätzliche Fläche, sondern werden zwischen bestehende Windräder gebaut. "Die Türme sind so hoch, dass sich die Rotoren nicht überschneiden und gegenseitig den Wind wegnehmen", so Großmann. Nach den aktuellen Planungen soll das erste Windrad im Sommer 2025 in Betrieb gehen, wenn es keine Bauverzögerungen gibt.