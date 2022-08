Was, wenn das Navi ausfällt?

Unsere modernen Navigationssysteme auf dem Smartphone oder im Auto sind schon verdammt praktisch. Gerade wenn die Zeit knapp, die Wege lang und die Streckenführung undurchsichtig sind: Ziel eingeben, Route wählen und los geht's! Und so liegt bei vielen von uns der dicke Straßenatlas seit Jahren unangetastet in der Beifahrertür des Autos. Doch was ist, wenn das Smartphone mal kein Netz hat, der Akku leer oder das Navi im Auto eine Macke hat? Wie orientieren wir uns dann?

Und wenn wir dann wieder mal von skurrilen Meldungen hören, denen nach Menschen blindlings dem Navi gefolgt und anschließend über Hafenkanten direkt ins Wasser gesteuert sind, oder, ohne es zu merken, stundenlang mehrere Hundert Kilometer in die entgegengesetzte Richtung fahren, kommt die Frage auf, ob unser natürlicher Orientierungssinn durch all die Technik verkümmert oder gar verschwindet?

Bildungspsychologe Stefan Münzer beschreibt unseren Umgang mit Navis als "bedenklich aber heilbar". Bildrechte: MDR/Stefan Münzer "Und woran liegt es? Es liegt daran, dass sie keine Ahnung haben, wo sie lang fahren", sagt Bildungspsychologe Stefan Münzer von der Universität Mannheim, der seit Jahren zum Orientierungssinn forscht. "Weil sie keine mentale Karte im Kopf haben, wie Deutschland und die Autobahnen da gestrickt sind, weil sie sich das nie angeguckt haben und gar nicht merken, dass sie hier in die falsche Richtung fahren für ihr Ziel."

Unser Orientierungssinn ist Nobelpreisträger

Orientierung ist vor allen Dingen Kopfsache. Und ein Meilenstein für die Forschenden auf diesem Gebiet war der Medizin-Nobelpreis 2014. Den bekamen damals zwei Wissenschaftler und eine Wissenschaftlerin für die Erforschung unseres körpereigenen Navigationssystems. Und die Grundlage dafür war die Entdeckung der sogenannten Ortszellen im Gehirn von Nagetieren.

"Das sind einzelne Zellen im Hippocampus, die immer dann feuern, wenn das Tier an einem bestimmten Ort ist", erklärt Christian Doeller, Psychologe und geschäftsführender Direktor des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. "Und das Faszinierende ist, wenn das Tier wieder an den gleichen Ort zurückgeht, feuern die gleichen Zellen wieder an den gleichen Orten." Es bildet sich also eine Art Ortsgedächtnis.

Christian Doeller, Psychologe und geschäftsführender Direktor des MPI CBS untersucht, wie das menschliche Denken mit unserer räumlichen Orientierung zusammenhängt. Bildrechte: MDR/Kavli Institute for Systems Neuroscience, Trondheim, Norway Im Verlauf wurden immer weitere Zelltypen entdeckt, die sich für unsere Orientierung verantwortlich zeigen: Da gibt es zum Beispiel Kompasszellen, die sich merken, in welche Richtung wir uns bewegen. Es gibt Zellen, die codieren Wände und Hindernisse, so genannte boundary cells. Und es gibt Gitterzellen, die die Raumstruktur scannen und daraus eine Art 3-D-Modell unserer Umgebung erstellen. "Und zusammen ist das ein ganzer Zoo an Raum-Codierungszellen, die im Prinzip die biologische, neuronale Grundlage des Orientierungssinns bilden“, so Doeller.

Unser Gehirn zeichnet mentale Karten

Doch damit nicht genug. Denn schon seit längerer Zeit gibt es die Theorie, dass im Hippocampus noch viel mehr passiert.

Die Idee ist, dass dieses Hippocampus-Navigationssystem mit den Ortszellen und all den anderen Zellen eine mentale Karte der Umgebung darstellt. Prof. Dr. Christian Doeller, Psychologe und geschäftsführender Direktor des MPI CBS Leipzig

Orientierung ist also ein Zusammenspiel aus Bewegung und Erinnerung. Das heißt, wir laufen Wege nicht einfach nur ab, sondern unser Gehirn speichert entlang dieser Wege noch Unmengen an Informationen zusätzlich – und packt sie in unsere mentale Karte. Stück für Stück wächst dieses komplexe Kartennetz immer weiter. Und das geht richtig schnell, denn prinzipiell reicht eine einzige Erfahrung, um etwas abzuspeichern.