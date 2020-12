Rekonstruktion der Kinderbestattung von Neandertalern in La Ferrassie.

Rekonstruktion der Kinderbestattung von Neandertalern in La Ferrassie. Bildrechte: Emmanuel Roudier

Als im Jahr 1908 in der Höhle von La Chapelle-aux-Saints im südwestfranzösischen Limousin das nahezu unversehrte 50.000 Jahre alte Skelett eines Homo neanderthalensis gefunden wurde, hätte das eigentlich als klarer Beweis für eine Totenbestattung unter Neandertalern gelten müssen. Denn nur auf diese Weise konnte der Tote vor aasfressenden Tieren wie Hyänen bewahrt werden, die mit ihren kräftigen Kiefern selbst Knochen aufbrechen und verspeisen können. Doch eine fehlerhafte Rekonstruktion des Skeletts durch den französischen Paläontologen Marcellin Boule (1861-1942) prägte stattdessen lange das Bild des Neantertalers als einer gebückt laufenden, behaarten, affenähnlichen "Bestie", unfähig zu irgendeiner Form kultureller Leistung.

Heute weiß man jedoch, dass die vor 34.000 Jahren ausgestorbenen Neandertaler-Menschen Kunstwerke schufen und sich mit den 10.000 Jahre zuvor in Europa eingewanderten modernen Menschen auch vermischten. Außerdem wurden seit dem Fund von La Chapelle-aux-Saints Dutzende vergrabene Neandertaler-Skelette in Europa und Vorderasien entdeckt, was einige Wissenschaftler zu der Annahme veranlasste, dass auch die Neandertaler ihre Toten begruben.