Die Wissenschaftler von der Universität Aarhus und vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (MPI EVA) nutzten für ihre in "Nature Communications" veröffentlichte Studie Fragmente der Neandertaler-DNA, um die Längen der jeweiligen Generationen in Eurasien und Amerika zu untersuchen. Mit dieser neuartigen Methode könnten Informationen aus der fernen Vergangenheit gewonnen werden, erklärte der Studienleiter Prof. Mikkel Heide Schierup. Das Ergebnis der Untersuchung: Die Menschen in Europa pflanzten sich in den vergangenen 40.000 Jahren in einem jüngeren Alter fort als ihre Zeitgenossen im östlichen Asien und in Amerika. Diese waren allerdings keine Neandertaler, sondern gehörten zu anderen Populationen.