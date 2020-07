Schmerzempfinden ist komplex: Am Anfang steht ein Schmerzreiz, zum Beispiel wenn wir mit unserer Hand auf etwas Heißes gefasst haben. Der Reiz löst ein elektrisches Signal aus, das über eine Nervenbahn in Rückenmark und Gehirn übertragen und dort als Schmerz interpretiert wird. Wie empfindlich wir sind, hängt auch davon ab, ab welcher Schwelle der Reiz das Signal auslöst. Dafür ist ein Ionenkanal zuständig. Wie Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig jetzt zeigen, sind Menschen, die eine Neandertaler-Variante des Ionenkanals geerbt haben, sensibler für Schmerzreize.