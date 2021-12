Vor 125.000 Jahren Wie Neandertaler in Sachsen-Anhalt die Umwelt veränderten

Bereits lange vor der Neolithischen Revolution - also dem Aufkommen von Ackerbau und Viehzucht vor über 11.000 Jahren - veränderten Menschen ihre Umwelt nachhaltig. In Australien sorgten Jäger und Sammler vor 46.000 Jahren maßgeblich für das Aussterben der Megafauna. Feuer spielte dabei eine entscheidende Rolle, wie neuste Forschungen aus den Wäldern von Queensland belegen.

Riesenwaran Megalania in Australien. Menschen sorgten vor 46.000 Jahren für sein Aussterben. Bildrechte: imago/StockTrek Images

Beinahe doppelt so alt ist die nachgewiesene Einflussnahme des Menschen auf die Umwelt am Malawisee im südlichen Zentralafrika. Dort setzten Jäger und Sammler bereits vor 85.000 Jahren Feuer ein, um einen dichten, geschlossenen Wald in bewaldetes Grasland zu verwandeln. Die Spuren vom Malawisee galten bislang als die ältesten Belege menschlicher Einflüsse auf die Vegetationsstruktur eines Gebiets. Sowohl dort als auch in Australien war Homo sapiens für die "Umweltschäden" verantwortlich, sprich der moderne Mensch.