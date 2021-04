Rund 46 Millionen US-Amerikaner haben bisher mindestens eine Impfung gegen Covid-19 erhalten. Um die dabei auftretenden Nebenwirkungen zu beobachten, bieten die US-Behörden ebenso wie das deutsche Paul-Ehrlich-Institut eine Handy-App an, über die Geimpfte ihre Erfahrungen weitergeben können. In den USA heißt diese App V-safe, in Deutschland SafeVac. Die darüber berichteten Nebenwirkungen entsprechen in Art und Anzahl weiterhin dem, was die klinischen Tests erwarten lassen. Das zeigen die jetzt im Fachblatt JAMA veröffentlichten Zahlen.