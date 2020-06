Jede Woche gibt es tausende neuer Studien weltweit, in denen uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre neuesten Forschungsergebnisse präsentieren. Die Themenvielfalt ist riesig und wir können nicht über alle berichten, auch wenn wir das bei vielen gern würden – nehmen Sie die folgenden also als willkürlich ausgesuchte Beispiele.

Invasoren, innovativer 3-D-Druck und exotische Materie

In dieser Woche gab es zum Beispiel Untersuchungen, die zeigten, wie bedroht Tierschutzgebiete durch invasive Arten sind. Im weltberühmten Kruger-Nationalpark etwa bedrohen Haussperlinge (genau, die kleinen Spatzen), die dort eigentlich nicht hingehören, die einheimischen Vögel. Oder in Denver/Colorado (USA) – dort haben Maschinenbauingenieure 3D-Drucker optimiert, die vielleicht einmal funktionierende Bandscheiben drucken können. Eine Erleichterung für Millionen Rückenpatienten allein in Deutschland. Und auf der Internationalen Raumstation ISS wurde exotische Materie hergestellt – das sogenannte Bose-Einstein-Kondensat. Eine echte Sensation, nicht nur für Physiker. (Falls Sie mehr darüber wissen wollen, wir verlinken Ihnen die Studien dazu unter dem Artikel.)

Für ein Thema vom Anfang dieser Woche haben wir aber noch Zeit gefunden. Denn es hat direkte Auswirkungen auf uns, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Das Thema ist "Negatives Denken". Und die These der aktuellen Untersuchung: anhaltende Beschäftigung mit negativen Denkmustern erhöht das Risiko für Alzheimer.

Wenn man die negativen Gedanken nicht los wird

Bildrechte: colourbox Diese Denkmuster nennen die Forschenden repetitives negatives Denken, kurz RND. Es bezeichnet einen Mix aus Zukunftsängsten und dem ständigen Wiederholen von in die Vergangenheit gerichteten Gedanken. In der in "Alzheimer & Demenz" veröffentlichten Studie an Menschen über 55 fanden sie heraus, dass RND mit einem späteren kognitiven Rückgang sowie der Ablagerung schädlicher Gehirnproteine, ​die mit Alzheimer verbunden werden, zusammenhängt. Kognitive Funktionen sind das menschliche Denken, die Wahrnehmung, das Fühlen, das Urteilen, das Wollen und das Handeln.

"Depressionen und Angstzustände im mittleren Lebensalter und im Alter sind bereits als Risikofaktoren für Demenz bekannt", so Dr. Natalie Marchant (University College London/Psychiatry), die Hauptautorin der Studie. "Hier fanden wir heraus, dass bestimmte Denkmuster, die mit Depressionen und Angstzuständen zusammenhängen, ein Grund sein könnten, warum Menschen mit diesen Störungen eher Demenz entwickeln."

Achtsamkeit hilft auch hier weiter

Um die kognitiven Fähigkeiten zu messen, bewerteten die Forschenden in Tests das Gedächtnis, die Aufmerksamkeit, die räumliche Wahrnehmung und die Sprache. Und konnten so den Rückgang feststellen. 113 der 292 Probandinnen und Probanden wurden auch per PET-Gehirnscan untersucht. Dabei ging es um die Messung der Ablagerungen von Tau und Amyloid, zwei Proteinen, die, wenn sie sich im Gehirn ansammeln, die häufigste Art von Demenz verursachen, die Alzheimer-Krankheit. Auch dafür fanden die Forschenden Belege. Daher schlussfolgern sie, "dass sich wiederholendes negatives Denken ein neuer Risikofaktor für Demenz sein könnte, da es auf einzigartige Weise zur Demenz beitragen könnte", so Dr. Marchant.

Links zu den Studien

